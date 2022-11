ÖVP-Stocker: „Kurz wird Parteimitglied bleiben“

„Alle Vorwürfe, die erhoben wurden, sind immer noch Vorwürfe. Wir sollen abgeschlossene Ermittlungen beurteilen, und nicht jeden Chat.“ Ob diese Linie aus Angst davor geschehe, noch mehr Kurz-Anhänger als Wähler zu verlieren? „Wir wollen alle gleich und fair behandeln. Wenn sich jemand in einem Ermittlungsverfahren befindet, hat jeder das Recht, dass abgewartet wird, was dieses Verfahren ergibt. Auch ein Sebastian Kurz“, so Stocker.