Antrag auf Beugestrafe für Schmid eingebracht

Umfage: Mehrheit für Sobotkas Rücktritt

In einer aktuellen Umfrage sprach sich indes eine Mehrheit dafür aus, dass der von Schmid vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft belastete Sobotka zurücktreten sollte. 55 Prozent der 800 Befragten waren dafür, dass der Nationalratspräsident zurücktritt, ergab die vom „profil“ veröffentlichte Umfrage. 17 Prozent fanden, er könnte im Amt bleiben. Schmid, der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef, hatte ihm in seinen Aussagen vor der WKStA vorgehalten, in zwei Steuerangelegenheiten ÖVP-Institute betreffend interveniert zu haben - was Sobotka als „Lügen“ zurückwies.