Preise trüben Adventstimmung nicht

„Den ersten Punsch haben wir schon um 10:15 Uhr verkauft“, sagt die Standlerin Heidi Engelmann, die gemeinsam mit ihrer Schwester eine Punschstube am Salzburger Christkindlmarkt betreibt. Am Donnerstag um 10 Uhr startete der beliebte Adventmarkt am Dom- und Residenzplatz in eine neue Saison. Heuer zwar ohne Corona-Beschränkungen, jedoch mit gestiegenen Preisen.