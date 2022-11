Opposition zerpflückt „hingerotztes“ Krisen-Gesetz

Am Donnerstagnachmittag soll mit den Regierungsfraktionen über Änderungen am Gesetz verhandelt werden. Eine baldige Lösung zeichnet sich nicht ab. Denn gute Ansätze würden sich kaum finden, so der Tenor der Opposition. So werde auch nicht klar definiert, wo zentrale Informationen zusammenlaufen sollen - ein wichtiger Punkt, um belastbare Daten zu bekommen, wie man in der Corona-Pandemie gesehen habe. „Eigentlich muss man den Entwurf einstampfen und neu anfangen“, erklärte NEOS-Politiker Hoyos. Geht es nach der Opposition, muss das Vorhaben von Grund auf überarbeitet werden - „wir helfen gerne“, bot SPÖ-Sicherheitssprecher Einwallner an.