„Klare Antworten“ auf Pandemie, Blackout, Krieg

Bis zu drei Krisen gleichzeitig bewältigen

Als Herzstück der Neuaufstellung soll im Innenministerium in Wien ein Bundeslagezentrum eingerichtet werden. Baubeginn ist Mitte 2023, nach zwei Jahren soll das Zentrum fertig sein. Auf mehr als 2000 Quadratmetern soll dann ein ständiges Monitoring der Entwicklung in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Energie betrieben werden. So soll die gleichzeitige Bewältigung von bis zu drei Krisen möglich sein. Mit allem Drum und Dran soll das Bundeslagezentrum 50 Millionen Euro kosten.