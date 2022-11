100-jährige Tradition bei Vereinen in Jedenspeigen

In guten und schlechten Zeiten haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass das gesellschaftliche Leben in Jedenspeigen funktioniert. „Die Leute konnten sich an etwas klammern, sehen einen Sinn“, so Bürgermeister Kridlo. Für die Zukunft wünscht er sich, dass das Vereinswesen in Jedenspeigen weiterhin gut angenommen wird und der starke Zusammenhalt bleibt. Kridlo: „Die Jugend soll vor allem Lust daran finden, das Vereinsleben aktiv mitzugestalten.“