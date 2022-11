Hier gibt es mehr Vereinsmitglieder als Einwohner

„Das Vereinswesen hält die Menschen in der Gemeinde“, weiß Bgm. Arnold Prax. Dass Vereine in der kleinen Kommune im Liesertal essenziell sind, zeigt vor allem die Tatsache, dass es dort mehr Vereinsmitglieder als Einwohner gibt. „Weil Personen in mehreren Vereinen gleichzeitig aktiv sind“, so Prax.