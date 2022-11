Republikaner-Mehrheit im Repräsentantenhaus

Biden will „mit jedem zusammenarbeiten“

„Das amerikanische Volk will, dass wir die Dinge angehen“, so Biden in einer vom US-Präsidialamt veröffentlichten Erklärung. „Ich werde mit jedem zusammenarbeiten - ob Republikaner oder Demokrat -, der bereit ist, mit mir zusammenzuarbeiten, um Ergebnisse für die Amerikaner zu erzielen.“ McCarthy erhielt am Dienstag die Unterstützung seiner Fraktion, um für das mächtige Amt als Präsident des US-Repräsentantenhauses zu kandidieren und damit Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi zu werden.