Republikaner wenden sich von Donald Trump ab

Mit dem Sieg in Nevada ist es fix: Die Demokraten behalten bei den Kongress-Zwischenwahlen eine hauchdünne Mehrheit im Senat. Die Demokraten kommen damit mindestens auf 50 der insgesamt 100 Sitze im Senat - in Georgia gibt es ja eine Stichwahl -, in Patt-Situationen gibt aber Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme den Ausschlag.