Weitere Hilfslieferungen in Cherson eingetroffen

6000 Menschen bereits am Montag versorgt

Die größten Herausforderungen seien die Wiederherstellung der Heizungssysteme und des Stroms. Dies sei auch nötig, um die Anlagen für sauberes Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser wieder in Betrieb nehmen zu können. Ukrainischen Angaben nach sind etwa 80.000 von ehemals rund 280.000 Menschen in der Stadt geblieben. Ein erster UNO-Konvoi mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln erreichte Cherson am Montag. Damit seien mehr als 6000 Menschen versorgt worden