„Kinkerlitzchen-Dieb“ vor Gericht

Nur die Sache mit dem versuchten Fahrraddiebstahl in Bregenz weist der mehrfach einschlägig Vorbestrafte von sich und begründet dies wie folgt: „Ich bin Epileptiker und fahre deshalb entweder mit dem Bus oder gehe zu Fuß. Außerdem habe ich eine Zyste im Gehirn.“ Nachdem eine Zeugin jedoch gesehen haben will, wie sich der Angeklagte an einem Morgen im Mai des vergangenen Jahres am E-Bike ihres Stiefvaters zu schaffen machte, legt der Delinquent nach. Er könne gar nicht um acht Uhr morgens am vermeintlichen Tatort gewesen sein, da er in einem Substitutionsprogramm sei und zu diesem Zeitpunkt bei der Abgabestelle sein musste. „Was aber sein kann, ist, dass mir im Anschluss schlecht geworden ist und ich mich beim Übergeben am Fahrrad abstützte.“