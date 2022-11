Weihnachtliches Flair, Jubiläen und Premieren

Traditionell wird es am Wochenende beim Wolfgangseer Advent - präsentiert von der „Krone“. Während sich in Linz ein Top-Star der Schlagermusik von ungewohnter Seite zeigt: Heino kommt mit seiner Kirchentournee in den Mariendom. Zum ersten Mal fährt der 1. Steyrtaler Märchenzug. Ö3-Callboy Gernot Kulis feiert 20-Jahre-Jubiläum, und die PlusCity richtet eine Fußball-WM-Fanmeile ein.