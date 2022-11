Mit Privatjet zur Klimakonferenz - geht’s noch?

Wer hätte gedacht, dass es so annehmlich sein kann, unser Klima zu retten? Vom mit Champagner beladenen Privatjet aus geht es direkt über eine neue Autobahn in die dauerklimatisierten Hallen der Weltklimakonferenz. Ein Handschlag hier, eine pathetische Rede da - und schon ist unser Klima gerettet! Aber Sarkasmus beiseite: Halten uns die Politiker dieser Welt für so dumm?