Milliardenförderung der EU ohne große Wirkung

Von 2014 bis 2020 hatte die EU 12,5 Milliarden Euro in sieben überprüfte Regionen gepumpt. Das Ergebnis des Berichts ist ernüchternd: Die Kohle verursachte in mehreren EU-Staaten weiterhin erhebliche Treibhausgasemissionen, die Milliarden brachten also kaum einen Nutzen für den Klimaschutz. Aber: Für den von der EU beschlossenen „Grünen Deal“ gilt der Kohleausstieg als wesentliche Voraussetzung, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen.