Dürre, Hochwasser: Zähes Ringen um Klimaschutz

Auch in anderen Bereichen spießt es sich: etwa bei der Festlegung des Anteils an nachhaltigen Flugkraftstoffen oder beim Umgang mit Plug-in-Hybriden und CO2-neutralen Kraftstoffen. Ebenso ungelöst ist das gewaltige Problem des Müllbergs. Bis zum Jahr 2030 will die EU die Menge jenes Hausmülls halbieren, der nicht recycelt werden kann. Allerdings: Derzeit steigen zwar die Wiederverwertungsquoten, gleichzeitig fällt aber mehr Mist an.