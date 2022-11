Protest gegen Fällung: Papst zittert um Christbaum

Umweltschützer stemmen sich gegen die geplante Fällung einer 200 Jahre alten Tanne am Apennin in Mittelitalien, die dem Papst als Christbaum für den Petersplatz geschenkt werden soll. Der Umweltschutzverband WWF wehrt sich gegen die von der Gemeinde Rosello in der Apenninregion Abruzzen geplante Entnahme der Weißtanne mit der Begründung, das Waldgebiet stehe unter EU-Schutz.