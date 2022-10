Papst geht gegen „Plage des geweihten Lebens“ vor

Einmal mehr hat sich Papst Franziskus gegen Klatsch und Tratsch in Ordensgemeinschaften ausgesprochen. Es gebe Gemeinschaften, in denen sich die Mitglieder gegenseitig mit der Zunge „häuten“, erklärte Franziskus laut Kathpress bei einem Treffen mit Ordensschwestern am Samstag im Vatikan. Klatsch und Tratsch bezeichnete das Kirchenoberhaupt als „großes Übel“ und „Plage des geweihten Lebens“. Dies gelte für Frauen- und Männerorden gleichermaßen.