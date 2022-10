Papst fordert Putin und Selenskyj zum Frieden auf

Bereits Mitte September hatte sich der Pontifex beim Weltkongress der Religionen in Kasachstan mit einem Friedensappell an die Öffentlichkeit gewandt. „Rechtfertigen wir niemals Gewalt. Lassen wir nicht zu, dass das Heilige vom Profanen instrumentalisiert wird“, so sein Appell an die rund 100 Delegierte aus 50 Ländern, die im Unabhängigkeitspalast der Hauptstadt Nur-Sultan (die jetzt wieder Astana heißt, Anm.) um einen großen runden Tisch versammelt waren.