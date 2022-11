Wer wird Weltmeister? Matthäus legt sich fest

Der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi sei „aktuell in sehr guter Verfassung und spielt so gut wie lange nicht mehr. Der Sieg in bei der Copa America hat ihnen einen unglaublichen Auftrieb gegeben und im Vergleich zur letzten WM muss Leo Messi nicht alles allein machen, sondern hat genügend Mitspieler, die mit ihrer Qualität Spiele entscheiden können“, schrieb Matthäus.