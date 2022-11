Thiem: „Kritik der Fans an mir war gerechtfertigt“

Ausgerechnet sein Lieblingsturnier, die French Open in Paris, hätten sich angesichts der zähen Comeback-Versuche als Tiefpunkt der Saison herausgestellt. „Paris war ein Ort, an den ich nur gute Erinnerungen hatte, wohin ich in der Vergangenheit schon öfter mit nicht so guter Form gereist war - und dann hatte sich dort alles ins Positive gedreht“, so Thiem. Er habe die Hoffnung gehabt, dass es auch heuer wieder so sein könnte. „Aber wie sich herausgestellt hat, ist es dort um nichts besser geworden. Deshalb sehe ich das Turnier als Tiefpunkt der heurigen Saison.“