Gemeinde-Milliarde soll besser durch Krisen helfen

Gewährt wird das Geld in Form eines Investitionszuschusses - die Kommunen müssen dazu 50 Prozent der Gesamtsumme selbst aufbringen (Anm.: In der Vergangenheit lag dieser Wert bei 75 Prozent). Trotz allem habe der Bund aber auch „nicht unendlich viel Geld zur Verfügung - so ehrlich muss man auch sein“, stellte Brunner klar. Was für den Bürger gilt, gelte auch für die Gemeinden, so Brunner weiter: Der Staat kann abfedern, aber Kosten nie zu 100 Prozent kompensieren.