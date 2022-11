Nach Verspätung: Warten auf Flug-Entschädigung

Weiterflug versäumt

Nämlich geschlagene zwölf Stunden. „Schließlich hoben wir dann doch noch nach Athen ab“, schilderte die Leserin in ihrer E-Mail. Erst gegen 22 Uhr sei sie dort gelandet. Und habe dann in einem Hotel am Flughafen nächtigen müssen, weil der Weiterflug am nächsten Tag, den sie neu gebucht hatte, bald in der Früh gestartet ist.