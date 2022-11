Bergsport setzt auf Naturfasern und Nachhaltigkeit

Was beim Gang durch die Messehallen auffällt: Dass die Innovationskraft in der Bergsportbranche nachgelassen hat. „Früher lag diese bei 80 Prozent, jetzt sind es 20 bis 30“, so ein Bergsport-Insider zur „Bergkrone“, der dafür die Corona-Pandemie und Produktionsengpässe verantwortlich macht.