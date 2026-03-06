Skitour auf den höchsten Gipfel der Seetaler Alpen

Der Zirbitzkogel zählt zu den meistbesuchten Wintergipfeln der Steiermark – nicht ohne Grund. Neben den ausgedehnten Zirbenwäldern, den zahlreichen Seen und den aus allen Himmelsrichtungen führenden Anstiegen ist vor allem die Ostseite der Seetaler Alpen auch im Winter gut erschlossen. Drei beliebte Einkehrmöglichkeiten liegen hier auf über 1600 Metern: die Waldheimhütte bei St. Anna am Lavantegg, die Winterleitenhütte von Judenburg sowie die von Obdach erreichbare Sabathyhütte.