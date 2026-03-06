Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Frühlingswanderung zu einer versteckten Grotte

Tirol
06.03.2026 17:00
Während der Wanderung blicken wir über das Inntal hinüber ins Karwendel – unter anderem zum ...
Während der Wanderung blicken wir über das Inntal hinüber ins Karwendel – unter anderem zum Hochnissl (Mitte)(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Nützen wir das traumhafte Frühlingswetter und unternehmen eine gemütliche Rundwanderung im Unterinntal zum Weiler Koglmoos oberhalb von Schwaz – Geheimtipp inklusive!

0 Kommentare

Von Buch bzw. Schwaz ist das auf einem Plateau etwas höher liegende und aus mehreren Weilern bestehende Gallzein zu erreichen. In Hof bei der Kapelle folgen wir „Koglmoos“ bzw. Kasbachl-Grotte und wandern am asphaltierten Fahrweg nach oben. Die Blicke schweifen bald über das Inntal in die Stubaier Alpen, gegenüber ins Rofan und Karwendel.

Eine Marienfigur befindet sich in der Kasbachl-Grotte.
Eine Marienfigur befindet sich in der Kasbachl-Grotte.(Bild: Peter Freiberger)

Die bezeichnete Abzweigung zur Kasbachl-Grotte ignorieren wir zunächst, in der Folge wird zum „Winterweg“ gewechselt, der als Forststraße im Wald nach oben zieht. Man bleibt stets am guten Fahrweg (nicht den bezeichneten Steig nehmen), der südwestlich hinauf verläuft. Unterhalb des Eiblschrofens leitet er durch eine Linkskehre und hinüber zum Weiler Koglmoos. Das Gasthaus gibt es nicht mehr, ein paar Häuser stehen in den Wiesen in 1100 Metern oberhalb des Inntals.

Daten & Fakten

  • Talort: Weiler Hof (801 m) der Gemeinde Gallzein oberhalb von Schwaz
  • Ausgangspunkt: begrenzte kostenlose Parkmöglichkeiten beim Gemeindezentrum Gallzein in Hof (801 m)
  • Strecke: (praktisch verkehrsfreier) asphaltierter Fahrweg, Forstweg, Feldweg
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke (evt. Grödel für mögliche Schneereste auf Straße)
  • Voraussetzungen: Grundmaß an Kondition und Ausdauer 
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Rodeln: nein
  • Mountainbuggy: ja (für Abstecher zur Kasbachl-Grotte nicht geeignet)
  • Einkehrmöglichkeiten: keine (Jause mitnehmen) 
  • Anreise mit Öffis: Bus Nr. 5 von Schwaz zum Ausgangspunkt (Montag bis Samstag)
  • Höhenunterschied: rund 350 Höhenmeter (Auf- bzw. Abstieg, inklusive Abstecher Kasbachl-Grotte und retour)
  • Länge: rund 7 Kilometer (gesamte Runde, inklusive Abstecher Kasbachl-Grotte und retour)
  • Gehzeit: rund 2 3/4 Stunden (gesamte Runde, inkl. 1 Stunde Abstecher zur Grotte und retour)

Am höchsten Punkt wandern wir dann auf dem asphaltierten Fahrweg hinunter. Er schlängelt sich durch lichten Wald und in den Wiesen abwärts (zuletzt gelegentlich noch Schneepassagen) und mündet in die alte Route ein. Darauf abwärts, jedoch rasch rechts abzweigen zur „Kasbachl-Grotte“.

Der Weiler Hof liegt idyllisch auf einem Plateau über dem Unterinntal.
Der Weiler Hof liegt idyllisch auf einem Plateau über dem Unterinntal.(Bild: Peter Freiberger)

Durch die Wiesen hinüber zur Grotte
Ein Feldweg quert an- bzw. absteigend durch die Wiesen und zuletzt als schmalerer Pfad (leicht abgebrochen, Schneereste) zu der Felsgrotte mit Marienfigur, die wohl nur Einheimischen bekannt ist – ein echter Geheimtipp!

Schließlich geht es auf der gleichen Route zurück und wieder am Asphaltweg hinab zum Ausgangspunkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.199 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.699 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.664 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2429 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2236 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Schießbefehl gegen Plünderer + Ölpreis knallt rauf
1354 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf