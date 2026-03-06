Frühlingswanderung zu einer versteckten Grotte

Nützen wir das traumhafte Frühlingswetter und unternehmen eine gemütliche Rundwanderung im Unterinntal zum Weiler Koglmoos oberhalb von Schwaz – Geheimtipp inklusive!
Von Buch bzw. Schwaz ist das auf einem Plateau etwas höher liegende und aus mehreren Weilern bestehende Gallzein zu erreichen. In Hof bei der Kapelle folgen wir „Koglmoos“ bzw. Kasbachl-Grotte und wandern am asphaltierten Fahrweg nach oben. Die Blicke schweifen bald über das Inntal in die Stubaier Alpen, gegenüber ins Rofan und Karwendel.
Die bezeichnete Abzweigung zur Kasbachl-Grotte ignorieren wir zunächst, in der Folge wird zum „Winterweg“ gewechselt, der als Forststraße im Wald nach oben zieht. Man bleibt stets am guten Fahrweg (nicht den bezeichneten Steig nehmen), der südwestlich hinauf verläuft. Unterhalb des Eiblschrofens leitet er durch eine Linkskehre und hinüber zum Weiler Koglmoos. Das Gasthaus gibt es nicht mehr, ein paar Häuser stehen in den Wiesen in 1100 Metern oberhalb des Inntals.
Am höchsten Punkt wandern wir dann auf dem asphaltierten Fahrweg hinunter. Er schlängelt sich durch lichten Wald und in den Wiesen abwärts (zuletzt gelegentlich noch Schneepassagen) und mündet in die alte Route ein. Darauf abwärts, jedoch rasch rechts abzweigen zur „Kasbachl-Grotte“.
Durch die Wiesen hinüber zur Grotte
Ein Feldweg quert an- bzw. absteigend durch die Wiesen und zuletzt als schmalerer Pfad (leicht abgebrochen, Schneereste) zu der Felsgrotte mit Marienfigur, die wohl nur Einheimischen bekannt ist – ein echter Geheimtipp!
Schließlich geht es auf der gleichen Route zurück und wieder am Asphaltweg hinab zum Ausgangspunkt.
