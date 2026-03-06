Frühlingswanderung zu einer versteckten Grotte

Die bezeichnete Abzweigung zur Kasbachl-Grotte ignorieren wir zunächst, in der Folge wird zum „Winterweg“ gewechselt, der als Forststraße im Wald nach oben zieht. Man bleibt stets am guten Fahrweg (nicht den bezeichneten Steig nehmen), der südwestlich hinauf verläuft. Unterhalb des Eiblschrofens leitet er durch eine Linkskehre und hinüber zum Weiler Koglmoos. Das Gasthaus gibt es nicht mehr, ein paar Häuser stehen in den Wiesen in 1100 Metern oberhalb des Inntals.