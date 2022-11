Weltkriegs-Flugzeuge stießen bei Flugshow zusammen

Die Untersuchungen des Unglücks gingen weiter. Es habe sich um einen Bomber vom Typ Boeing B-17 Flying Fortress („Fliegende Festung“) und ein Bell P-63 Kingcobra-Jagdflugzeug gehandelt. In der ersten Maschine seien bis zu fünf Menschen gewesen, in der zweiten nur der Pilot, erklärte der zuständige Richter Clay Jenkins am Sonntag unter Berufung auf Forensiker.