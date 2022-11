Wertvolle Vitalpilze und Zumba-Action

511 Kilometer in 21 Stunden und 41 Minuten ist der 71-jährige Radprofi Achim Heukemes für den guten Zweck - gegen Krebs und Armut - geradelt. Mehr als 1500 Euro kommen nun anteilsmäßig der Krebshilfe, den Herzenskindern, dem Verein „Kid? Never give up your dream“ und einer Senioreneinrichtung zugute.