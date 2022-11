Diese Messe macht jeden wirklich richtig fit

Spaß und Action mit turnenden und tanzenden Besuchern, die fleißig beim Silent Yoga, Spinning oder Smovey Training mitmachten, hüpfende Kinder, die am Jump Dome-Stand ihren Spaß hatten, gab es in der Messehalle 5 bei der ersten Fit & Power-Messe, initiiert von „I Like It“-Chef Mario Theißl. „Ich finde diese Halle ganz toll und hab gleich beim Smovey Training mitgemacht“, so eine Besucherin begeistert.