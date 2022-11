Welser (22) wurde zum Retter für Unfalllenker

Fast fünf Stunden lang blieb Samstagfrüh ein Unfall auf der St. Leonharder Hauptstraße zwischen Pucking und Neuhofen an der Krems unentdeckt. Ein 22-jähriger Linzer war gegen zwei Uhr mit seinem Pkw in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und fünf Meter über eine Böschung in einen Graben gestürzt. Aus eigener Kraft konnte sich der Lenker nicht mehr aus dem Wrack befreien. Sein Retter (22) erzählt, wie er ihn gefunden hat.