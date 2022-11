Kommt die Inflations-Wende?

Es kam überraschend: Die Inflation fiel in den USA im Oktober auf 7,7 Prozent, ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Fast alle Experten hatten einen Anstieg erwartet. Die erste Reaktion war ein Kursfeuerwerk an den Börsen. Ist das der Beginn einer Trendwende oder nur ein Ausreißer? Eines macht auf jeden Fall Mut: Auch die sogenannte „Kerninflation“, bei der man die Energiepreise nicht berücksichtigt, ist in den USA gefallen. Davon ist man in Europa noch weit entfernt.