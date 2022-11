Prognose für 2023: Zinsen werden weiter steigen

Für Österreich erwartet die EU so wie das Wifo ein bescheidenes Wachstum von 0,3 Prozent. Die rote Laterne in der Eurozone trägt Deutschland, wo die Wirtschaft 2023 um 0,6 Prozent schrumpfen könnte. Am besten läuft es in Irland, wo plus 3,2 Prozent erwartet werden.