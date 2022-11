Ein Land in Feierstimmung: Endlich wieder Martini!

Nach der Absage 2020 und der Schmalspurversion im Vorjahr konnte gestern wieder ausgelassen gefeiert werden. In Eisenstadt begann der Martini-Kirtag um 9 Uhr. Besucher versorgten sich am Bauernmarkt und an den Gastroständen, die Stadt- & Feuerwehrkapelle Eisenstadt legte mit einem Frühschoppen los, Dompfarrer Achim Bayer segnete in Anwesenheit von Weinkönigin Susanne I. und Bürgermeister Thomas Steiner den EisenStadtWein 2022 von Jürgen Zechmeister aus Kleinhöflein. Von ebendort kam auch der Oldtimer-Traktoren-Klub, der den Korso durch die Fußgängerzone startete. Nachmittags spielte der Musikverein Bauernkapelle St. Georgen groß auf.