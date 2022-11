Herzog bangte vor Weltcup-Start um ihre Wildcard

Endlich wieder schmerzfrei

Nachdem sie im Vorjahr mit Rückenschmerzen fast die ganze Saison verpasste, will Herzog heuer so viele Rennen wie möglich in Angriff nehmen. So stehen auch 1000 m und 1500 m (jeweils in der B-Gruppe) am Plan. „Ich fühle mich gut, bin topfit – und bereit für eine kleine Comeback-Saison!“