Vanessa Herzog: Rücken gefährdet Olympia-Saison!

Nur sieben Sekunden stand Vanessa Herzog am Donnerstag am Eis – dann musste sie den Probelauf für den gestrigen Weltcup-Auftakt in Polen mit einem Schmerzensschrei abbrechen. „Dabei war sie noch gar nicht in der richtigen Position“, so Trainer-Ehemann Tom. Dienstag hatte die 26-Jährige mit Top-Zeiten schmerzfrei trainiert, am Mittwoch sogar eine Pause eingelegt.