7,1 Mio. Patienten warten auf Routine-Eingriffe

In England warten so viele Menschen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007 auf Routine-Eingriffe in Krankenhäusern. Die Zahl stieg Ende September auf 7,1 Millionen und brach damit den Rekord von 7 Millionen im August. Mehr als 400.000 Menschen warteten Ende September bereits länger als ein Jahr auf ihre Behandlung.