Rekord-Warteliste: 7 Mio. warten auf Routine-OP

Zwölf Stunden in der Notaufnahme

Auch bei den Wartezeiten für Menschen in der Notaufnahme in England gibt es einen unrühmlichen Rekord. Demnach mussten im September 32.776 Patienten mehr als zwölf Stunden in der Notaufnahme ausharren, bevor eine Entscheidung über eine stationäre Aufnahme getroffen wurde.