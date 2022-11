Zwischen Faschingsfieber und echtem Fasnachtsvirus

Am 11.11. geht der Fasching los - aber wirklich überall? Je westlicher, umso tiefgründiger ist in Tirol die Begeisterung um die Fasnacht. Nach Corona-bedingten Absagen und Verschiebungen kann das uralte Brauchtum nun wieder aufleben. Im Oberland, wo die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, fiebert man den Traditionsveranstaltungen im Jänner und Februar entgegen. In einigen Faschings-Hochburgen im Unterland geht es heute, Freitag, schon so richtig los. Traditionell fällt dort der Startschuss für die „fünfte Jahreszeit“ mit den ersten Narren-Treffs.