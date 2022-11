Europäische Sternwarte zeigt Bild vom Konusnebel

„Aber dieser Anblick ist dramatischer als alle bisherigen, denn er zeigt die dunkle und undurchdringliche Wolkendecke des Nebels auf eine Art und Weise, die an ein mythologisches Wesen erinnert“, teilte die Europäische Südsternwarte (ESO) am Donnerstag mit, mit deren Very Large Telescope (VLT) in Chile das Bild gemacht wurde.