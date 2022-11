Landesparteispitze muss vor ÖVP-Ausschuss antreten

Am 29. Jänner 2023 wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Gemeinsam mit ÖVP-Landesparteimanager Bernhard Ebner muss Johanna Mikl-Leitner - wie berichtet - zwischen dem 23. November und dem 7. Dezember noch in dem ÖVP-Untersuchungsausschuss aussagen. Zuletzt wurden die beiden Ausschuss-Tage am 23. und 24. November gehandelt, auch der 1. und der 6. Dezember dürften mittlerweile aber in der Verlosung sein. Noch am Freitag soll der Termin festgelegt werden.