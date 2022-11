Mikl-Leitner wird in den U-Ausschuss geladen

Am 29. Jänner 2023 wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Der deshalb ohnehin schon sehr volle Terminkalender von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dürfte sehr bald um noch einen Eintrag reicher werden. Wie die „Krone“ erfuhr, wird die Landeshauptfrau in den ÖVP Korruptions-U-Ausschuss geladen. Das steht seit Dienstagabend fest.