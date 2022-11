Brunner: Neues EU-Hilfspaket „sehr herausfordernd“

Tschechischer Finanzminister: „Emotionale Erfahrung für uns alle“

Die Ukraine-Hilfe sei eine der Prioritäten des tschechischen EU-Vorsitzes, sagte Stanjurar. „Vergangene Woche war die tschechische Regierung in Kiew, und es war eine sehr emotionale Erfahrung für uns alle“, so Stanjura. „Ich glaube, dass sich der EU-Finanzministerrat (ECOFIN) sehr schnell auf die weitere Finanzhilfe für Ukraine einigt, und ich glaube, wir werden 2023 18 Milliarden Euro an die Ukraine geben“, so der tschechische Ressortchef.