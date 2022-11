„Sanktionen gegen Russland sind sehr mächtig“

„Die Sanktionen sind sehr mächtig, ihr Einfluss auf die russische und globale Wirtschaft sollte nicht heruntergespielt werden“, sagte Elvira Nabiullina am Dienstag vor Abgeordneten. „Es ist nicht möglich, sich von ihrem Einfluss zu isolieren“, so Nabiullina weiter. Mitunter ein Grund sei, dass potenzielle neue russische Partner Angst davor hätten, ebenfalls in den Sanktionsstrudel hineinzugeraten.