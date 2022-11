US-Kongresswahlen: Joe Bidens schwerste Schlacht

Hüne im Trainingsanzug tritt gegen Fernseharzt an

John Fetterman misst 2 Meter 6. Er ist tätowiert, hat sich eine Glatze rasiert und stapft in einer Art Trainingsanzug ins Rampenlicht. Ein „Polit-Rocker“, den scheinbar nichts aus der Bahn werfen kann, der aber just vor dem Kampagnenstart einen Schlaganfall erlitten hat und bis jetzt an den Spätfolgen laboriert. Er muss es aufseiten der Republikaner mit einem von Trump unterstützten Fernseharzt namens Dr. Oz aufnehmen.