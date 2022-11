Zelte: Jetzt schaltet sich UN-Flüchtlingshilfe ein

Unterdessen sollen in Spittal an der Drau 250 Asylwerber aus Syrien und Afghanistan in einer Halle der ehemaligen Schuhfabrik Gabor untergebracht werden. Wie Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer am Dienstag sagte, protestiere die Stadt massiv gegen diesen Schritt, über den er erst am späten Montagabend informiert worden sei. Man plane eine Gemeindebefragung und wolle „alle rechtlichen Möglichkeiten dagegen ausschöpfen“, so Köfer im Gespräch mit der APA.