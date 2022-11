Containerdörfer sollen Tiroler Asylzelte ablösen

Tirol hinkt bei der Erfüllung der Bund/Länder-Vorgaben, was die Flüchtlingsunterbringung anbelangt, hinterher - war zuletzt sogar Schlusslicht. Das weiß freilich auch der neue zuständige Landesrat Georg Dornauer von der SPÖ, der einen „Runden Tisch“ in dieser Causa ankündigte. „Ja, die Quote wird derzeit in Tirol nicht erfüllt. Ich werde aber alles daran setzen, dass der Wert besser wird“, so Dornauer.