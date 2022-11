29 Jahre langes Martyrium endete mit Haftstrafe

„Hatten gute Ehe mit kleineren Streitereien“

An derart schwere Verletzungen seiner Ehefrau könne er sich nicht erinnern, behauptete hingegen der laut eigenen Angaben an Amnesie leidende Angeklagte vor Gericht. „Wir hatten eine gute Ehe. Natürlich gab es kleinere Streitereien – wie eben in jeder Ehe.“ Geschlagen habe er sie aber nie. „Ich bin ein anständiger Mensch, und das wäre ja kindisch.“