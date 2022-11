The Libertines: Erfolg durch raue Ursprünglichkeit

Doherty verfügt heute über das bessere Stimmorgan, Barât schießt die besseren Soli aus seiner sechssaitigen Axt. Gegen die raue Ursprünglichkeit von Songs wie „What Became Of The Likely Lads“ oder „Can’t Stand Me Now“ wirken Libertines‘ amerikanische Alter-Egos The Strokes wie professionelle Prog-Musiker. „We Are The Happy Libertines“ grinst Doherty während des Sets einmal in die Runde und hat genau so viel Spaß wie die überraschend spärlich Anwesenden. Barât posiert wuchtig mit weißem Rip-Shirt und Hosenträgern, Doherty mit Hut und seiner stattlichen Plautze. Wer hätte sich vor zehn, 15 Jahren noch gedacht, dass dieser Mann 2022 noch unter uns weilen würde? Was für ein Glück für ihn und uns. Auch, dass die Libertines offenbar nicht daran denken, neue Songs zu schreiben. Besser als mit „Don’t Look Back Into The Sun“ oder „Begging“ kann es ohnehin nicht mehr werden. Bis zum nächsten Jubiläumsbesuch!