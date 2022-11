Pflichtverteidiger für Mutter von Elias (7 Wochen)

Wie berichtet sitzt die Teenagerin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Sie soll den kleinen Elias am 22. Oktober in einem Haus für sozial schwache Menschen im Stadtteil Riedenburg zu Tode geschüttelt haben. Den Rettungsdienst verständigte der Vater – allerdings, nach Ansicht der Ermittlungsbehörden, erst mehrere Stunden nach dem Tod des Kindes.