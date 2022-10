Nach Elias Tod: „Mutter war überfordert“

In der Vernehmung gab der unbescholtene Mann an, dass die Mutter mit dem Kind überfordert gewesen sei. Verdächtigt wird Elias Vater aktuell zwar nicht mehr wegen Mordes, aber wegen eines anderen Verbrechens. Für ihn nimmt das Gericht aktuell den Straftatbestand des „Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen an“. Für diese Straftat ordnet das Gesetz bis zu zehn Jahre Haft an. In die Zelle muss der 25-Jährige vorerst nicht. Statt einer U-Haft muss der gelernte Kellner eine Psychotherapie in Anspruch nehmen und Termine bei der Bewährungshilfe absolvieren.