Elias starb Stunden bevor sein Vater Hilfe holte

Wie berichtet starb Elias am 22. Oktober in seinem Gitterbett in einer kleinen Wohnung im Salzburger Stadtteil Riedenburg an schwersten Verletzungen. Die Mutter steht unter Mordverdacht und sitzt in Untersuchungshaft. Allerdings: Auch der Vater ist noch nicht aus dem Schneider. Dessen Verteidiger Kurt Jelinek ist aber überzeugt: „Er hat dem Kind nichts getan!“